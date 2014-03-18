Тагильский футбол: стоит ли клубу «Уралец-НТ» ждать изменений в ближайшее время?

В редакцию TagilCity.ru обратился человек, которому не безразлична судьба тагильского футбольного клуба. Он рассказал о том, что накануне состоялась встреча руководства ФК «Уралец» и представителей «Союза болельщиков Урала» с Дмитрием Язовских, начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.

Обсуждение коснулось важных вопросов. В первую очередь, это состояние дел в тагильском футболе, у которого сейчас практически отсутствует финансирование, достаточное для нормальной работы клуба. Поговорили и о создании «Школы футбола», в которую наверняка бы стали записываться молодые ребята, ведь футбол, по сути, один из самых популярных видов спорта.

В ходе встречи, рассказывает болельщик, было подписано соглашение о финансировании между Администрацией и клубом «Уралец-НТ». Однако Дмитрий Язовских отметил, что финансирование клуба невозможно только за счет средств города. Необходимо налаживать работу со спонсорами. Это, конечно, справедливо, но для начала клубу нужно элементарно встать на ноги, наладить тренировочный процесс и работу персонала, чтобы вселить уверенность в потенциальных инвесторов.

Кроме того, на встрече отметили:

Жители города также могут и должны участвовать в жизни команды. Своими активными действиями сообщество болельщиков должно показать, насколько городу важна команда «Уралец-НТ».

TagilCity.ru обратился к Юрию Ветлугаеву, главному тренеру «Уральца-НТ», который всегда объективно смотрит на происходящее. Он подтвердил вышесказанное, однако горько добавил, что пока это всё на словах.

Пока все на словах и на бумаге. Команда и тренерский состав не получает зарплату третий месяц, тренируемся в щадящем режиме, ни о каких сборах, нагрузках и контрольных играх речи не идет, так как ехать в другой город не на чем. Парни тренируются за счет голого энтузиазма. Мы отказались от участия в первенстве области по I группе, 12-13 апреля начинается Кубок Урала, и мы до сих пор не подали заявку. Стоит под вопросом участие детских команд в Первенстве России. Вот такая ситуация на данный момент. Г-н Язовских пообещал организовать встречу с первыми лицами города и посодействовать в поиске спонсоров. Деньги с области обещаны, но пока тоже все на словах.

Повторяясь, остается отметить, что футбол – это один из самых популярных видов спорта, который может поднимать имидж города на уровне области и даже федерации. Возможно, когда-нибудь этот факт перестанут игнорировать.