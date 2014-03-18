Тяжелоатлеты из Нижнего Тагила привезли два «золота» с Чемпионата Свердловской области
18 марта 2014, 17:35СпортCorey
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне в Екатеринбурге прошел трехдневный Чемпионат Свердловской области по тяжелой атлетике среди мужчин. Спортсмены СК «Спутник» добавили в копилку клуба две золотых награды.
В весовой категории до 62 кг лучшим стал четырнадцатилетний Иван Шутилов. По сумме двоеборья спортсмен показал результат 171 кг – в рывке 78 кг, в толчке 93 кг.
В весовой категории до 94 кг с результатом 360 кг по сумме двоеборья первое место завоевал Егор Климонов (160 кг - в рывке, 200 - кг в толчке). Спортсмен прошел на второй, федеральный этап Спартакиады России по тяжелой атлетике, который состоится в середине мая в Тюмени.
© TagilCity.ru по информации СК «Спутник»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей