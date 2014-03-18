Тяжелоатлеты из Нижнего Тагила привезли два «золота» с Чемпионата Свердловской области

В весовой категории до 62 кг лучшим стал четырнадцатилетний Иван Шутилов . По сумме двоеборья спортсмен показал результат 171 кг – в рывке 78 кг, в толчке 93 кг.

В весовой категории до 94 кг с результатом 360 кг по сумме двоеборья первое место завоевал Егор Климонов (160 кг - в рывке, 200 - кг в толчке). Спортсмен прошел на второй, федеральный этап Спартакиады России по тяжелой атлетике, который состоится в середине мая в Тюмени.