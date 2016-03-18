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247 школьников и студентов Нижнего Тагила «готовы к труду и обороне» (ФОТО)
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247 школьников и студентов Нижнего Тагила «готовы к труду и обороне» (ФОТО)

18 марта 2016, 10:50СпортТимофей Данилов
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