247 школьников и студентов Нижнего Тагила «готовы к труду и обороне» (ФОТО)

Фестиваль проходил на семи спортивных и творческих площадках. Участники соревновались в беге на лыжах, отжимании, подтягивании, плавании и ряде других спортивных дисциплин. Самым юным участникам фестиваля 9 лет, самым взрослым – 29.

Кстати, участники демонстрировали не только свои спортивные навыки, но и творческие. Они создавали проекты по продвижению ГТО, а также готовили выступления агитбригад, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Можно сказать, молодые тагильчане покоряли как спортивные, так и творческие вершины.

Победителей определили среди юношей и девушек в 5-ти возрастных группах. Стоит отметить, что первое место в возрасте 9-10 заняли сразу две девочки: учащаяся 48-й школы Любовь Пудова и Лика Стафеева – ученица школы №32.

Призеры фестиваля награждены медалями и грамотами. Кроме того, в отдел Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» отправлены документы на присвоение значков.

Чемпионов поздравил заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что задача подобных соревнований – приобщить молодое поколение к спорту, воспитать силу духа и стремление к победам.

Сборная команда чемпионов города будет представлять Нижний Тагил на 2-м областном зимнем фестивале «ГТО». Он состоится 17-18 марта на площадках горнолыжного комплекса «Гора Белая».