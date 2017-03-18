Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2

Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», тагильчане буквально вырвали победу, ведь силы противника были увеличены игроками из Москвы.

В первом периоде игроки разогревались, во втором периоде сразу три шайбы попали в ворота «Динамо». Отличились: Михаил Мокин, Денис Мингалеев, Вадим Кравченко.

В третьем периоде сопернику удалось отквитать одну шайбу, но «Спутник» ответил еще одной шайбой в ворота противника.

Счет в серии 2-1, пока не в пользу тагильчан, но впереди еще одна игра в Балашихе и, конечно же, пятый матч, который состоится в Нижнем Тагиле 21 марта.