Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2
18 марта 2017, 12:25Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Спутник» одержал первую победу над «Динамо» в рамках четвертьфинала со счетом 4:2. Игра состоялась в Балашихе – на территории противника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», тагильчане буквально вырвали победу, ведь силы противника были увеличены игроками из Москвы.
В первом периоде игроки разогревались, во втором периоде сразу три шайбы попали в ворота «Динамо». Отличились: Михаил Мокин, Денис Мингалеев, Вадим Кравченко.
В третьем периоде сопернику удалось отквитать одну шайбу, но «Спутник» ответил еще одной шайбой в ворота противника.
Счет в серии 2-1, пока не в пользу тагильчан, но впереди еще одна игра в Балашихе и, конечно же, пятый матч, который состоится в Нижнем Тагиле 21 марта.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей