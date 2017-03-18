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Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2
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Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2

18 марта 2017, 12:25Спорт
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