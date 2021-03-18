Вендел: Я очень хотел забить победные голы

«Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так! Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой», — передает слова Вендела «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт «Зенита».