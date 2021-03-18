Вендел: Я очень хотел забить победные голы

Вендел: Я очень хотел забить победные голы

Сегодня, 20:25СпортФото: pxhere.com
Полузащитник «Зенита» отметился дублем во вчерашнем поединке с московскими армейцами, в котором его клуб одержал победу со счетом 3:2.

Бразильский легионер «Зенита» Вендел ответил на вопросы журналистов после матча 23-го тура чемпионата России.

«Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так! Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой», — передает слова Вендела «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт «Зенита».

Отметим, что эти голы стали первыми для полузащитника «Зенита», до этого он лишь два раза ассистировал партнерам.

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