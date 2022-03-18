Тагильчане привезли награды с зимних спортивных игр среди инвалидов в Невьянске

Тагильчане привезли награды с зимних спортивных игр среди инвалидов в Невьянске
Тагильчане привезли награды с зимних спортивных игр среди инвалидов в Невьянске
Сегодня, 14:20СпортФото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»
Спортсмены приняли участие в соревнованиях по дартсу на снегу, конкурсах «Шустрые хвосты», «Скачки на метле» и «Гоним шайбу». Они проходили в Невьянске.

16 марта на лыжной базе «Маяк» в Невьянске состоялись зимние спортивные игры среди инвалидов. В них участвовали спортсмены с ограниченными возможностями из городов Свердловской области.

В зимних играх должны были участвовать 15 команд из разных районов Свердловской области. Однако приехали лишь семь. Это спортсмены из городов Невьянск, Реж, Первоуральск, Богданович, команды Ленинского и Железнодорожного районов Екатеринбурга.

Фото:пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»

Нижний Тагил впервые представляла команда Нижнетагильской Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов.

В программу соревнований был включен турнир по дартсу на снегу, а также конкурсы под названиями «Шустрые хвосты», «Скачки на метле» и «Гоним шайбу». Команда Нижнего Тагила заняла в этих конкурсах призовые места. Победителям вручили медали и грамоты, сообщили в ДРОО ВОИ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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