Тагильчане привезли награды с зимних спортивных игр среди инвалидов в Невьянске

Спортсмены приняли участие в соревнованиях по дартсу на снегу, конкурсах «Шустрые хвосты», «Скачки на метле» и «Гоним шайбу». Они проходили в Невьянске.

16 марта на лыжной базе «Маяк» в Невьянске состоялись зимние спортивные игры среди инвалидов. В них участвовали спортсмены с ограниченными возможностями из городов Свердловской области. В зимних играх должны были участвовать 15 команд из разных районов Свердловской области. Однако приехали лишь семь. Это спортсмены из городов Невьянск, Реж, Первоуральск, Богданович, команды Ленинского и Железнодорожного районов Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ» Нижний Тагил впервые представляла команда Нижнетагильской Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. В программу соревнований был включен турнир по дартсу на снегу, а также конкурсы под названиями «Шустрые хвосты», «Скачки на метле» и «Гоним шайбу». Команда Нижнего Тагила заняла в этих конкурсах призовые места. Победителям вручили медали и грамоты, сообщили в ДРОО ВОИ.

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