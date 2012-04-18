Тагильские тяжелоатлеты завоевали бронзу на Всероссийском турнире

Тагильские тяжелоатлеты завоевали бронзу на Всероссийском турнире

С 12 по 15 апреля в городе Чусовой (Пермский край) прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике. Спортсмены Детско-юношеской школы олимпийского резерва «Уралец» Антон Лукин (85 кг) и Иван Клементьев (77 кг) стали бронзовыми призерами соревнований. Тренирует спортсменов Клещевников Ю. В. Победители турнира получили призы от градообразующего предприятия Чусовской металлургический завод. © TagilCity.ru

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