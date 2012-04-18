Тагильские тяжелоатлеты завоевали бронзу на Всероссийском турнире
18 апреля 2012, 16:31Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 12 по 15 апреля в городе Чусовой (Пермский край) прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике.
Спортсмены Детско-юношеской школы олимпийского резерва «Уралец» Антон Лукин (85 кг) и Иван Клементьев (77 кг) стали бронзовыми призерами соревнований. Тренирует спортсменов Клещевников Ю. В.
Победители турнира получили призы от градообразующего предприятия Чусовской металлургический завод.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей