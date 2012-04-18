В Нижнем Тагиле выберут лучшего штурмана

На Голом камне соберутся любители погонять на своих машинах по пересеченной местности. Главное отличие от предыдущей гонки «Снежный барс», которая прошла в феврале на Муринских прудах, - исход заезда зависит не только от опыта водителя. В предстоящих соревнованиях решающую роль играет мастерство штурмана. Как рассказал нам организатор «Апрельского замеса» Андрей Ефимов, предстоящую гонку можно назвать битвой штурманов.

В «Апрельском замесе» принять участие могут не только владельцы внедорожников. Заявки уже подают и владельцы легковушек. Один из участников планирует побороться за главный приз на Оке. На сегодняшний день подано уже более 10-ти заявок. По словам организаторов, старты будут проводиться в несколько этапов. Участникам предстоит пройти контрольные пункты. На каждом КП необходимо будет сфотографировать маркер контрольной точки – в этот раз участники будут фотографировать воздушные шары.