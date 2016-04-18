Тагильский штангист взял титул Чемпиона Европы по тяжелой атлетике (ФОТО)

Золотую медаль 23-летний спортсмен завоевал в поднятии штанги в толчке, а в сумме двоеборья Егор стал пятым.

В рывке для спортсмена стала удачной первая попытка – на 160 кг. Во втором упражнении воспитанник «Спутника» совершил два успешных подхода. К сожалению, третий подход – на 215 кг – не получился. Но даже 211 кг оказалось достаточно, чтобы победить и завоевать золотую медаль.