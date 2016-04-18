Тагильский штангист взял титул Чемпиона Европы по тяжелой атлетике (ФОТО)
Егор Климонов, воспитанник спортклуба «Спутник», завоевал титул Чемпиона Европы на соревнованиях в Норвегии.
Золотую медаль 23-летний спортсмен завоевал в поднятии штанги в толчке, а в сумме двоеборья Егор стал пятым.
В рывке для спортсмена стала удачной первая попытка – на 160 кг. Во втором упражнении воспитанник «Спутника» совершил два успешных подхода. К сожалению, третий подход – на 215 кг – не получился. Но даже 211 кг оказалось достаточно, чтобы победить и завоевать золотую медаль.
На взрослом чемпионате тагильчанин выступил впервые. Однако спортсмен уже известен своими большими победами. Например, в копилке Егора есть награды Первенства мира.
На прошлой неделе молодежка «Уралочки-НТМК» взяла главную награду Чемпионата России. А взрослый состав команды выбился в «Финал Четырех» и уже обеспечил 3-е место в Чемпионате Суперлиги.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru