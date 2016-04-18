Юные футболисты Урала получили шанс забить гол в ворота «Арсенала»

Более 60 юных футболистов приняли участие во втором этапе соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». На поле футбольного манежа «Урал» вышли команды из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кировской областей, ЯНАО, Пермского края и Удмуртии. По итогам игр сборная детского дома «СОМЭПК» из Екатеринбурга стала лидером в старшей возрастной группе, среди младших победила команда из Очерской школы-интерната, Пермского края. Уже в мае этого года ребята будут представлять Урал на общероссийском этапе соревнований в Сочи и поборются за главный приз – поездку в Лондон в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

История нашего благотворительного проекта на Урале началась 8 лет назад, но до сих пор он остается важным и главное – нужным. Мы видим, что для ребят, оставшихся без попечения родителей, этот чемпионат как праздник. Для многих – это шанс увидеть другие города, познакомиться с известными футболистами, спортсменами. Приезжая на площадку, соревнуясь друг с другом, они учатся верить в свои силы, работать в команде. Мы гордимся ребятами и желаем успеха и победы! -- отметил Алексей Воронин, директора Свердловского отделения компании «МегаФон».

В финале турнира впервые состоялся «Матч чемпионов». Товарищескую встречу провели игроки команды «Олимп» в составе с именитыми спортсменами: Антоном Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном Алыповым, Сергеем Чепиковым, а также представителями власти Свердловской области – уполномоченным по правам ребенка Игорем Мороковым, и депутатом законодательного собрания Дмитрием Чукреевым. Их соперниками стали лучшие игроки среди команд детских домов. Итогом встречи стала честная ничья – счет «4:4».

Я рад, что у меня появилась возможность быть не просто официальным гостем, а попробовать себя в новом качестве - футбольного игрока. Команда доверила мне роль бомбардира, я рад, что оправдал их надежды и забил три гола из четырех. Надеюсь, что наша встреча с ребятами даст им дополнительный стимул расти и развиваться в спортивном направлении, -- отметил Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, президент благотворительного фонда «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина».

Также приятным сюрпризом для юных спортсменов и гостей стала встреча с игроками футбольного клуба «Урал». Нападающий команды Спартак Гогниев и полузащитник Константин Ярошенко провели мастер-класс, продемонстрировав лучшие навыки владения мячом для всех желающих.