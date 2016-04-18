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Юные футболисты Урала получили шанс забить гол в ворота «Арсенала»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные футболисты Урала получили шанс забить гол в ворота «Арсенала»

18 апреля 2016, 17:40Спортoffice@tagilcity.ru
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