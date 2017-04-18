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Более 1000 танцевальных пар со всей России соревновались за Кубок губернатора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1000 танцевальных пар со всей России соревновались за Кубок губернатора Свердловской области

18 апреля 2017, 08:40Спорт
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