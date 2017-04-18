Более 1000 танцевальных пар со всей России соревновались за Кубок губернатора Свердловской области

За призы главы Свердловской области соревновались 1000 пар, прибывших из 14 регионов России. Танцоры из Среднего Урала вошли в тройку сильнейших в двух номинациях, передает ОТВ.

В Свердловской области в настоящее время работает более 20 серьезных клубов для занятий спортивными танцами. Поэтому, по мнению замгубернатора Павла Крекова, в этой сфере есть большой потенциал.

Урал – это территория, где выросло много талантливых спортсменов, которые прославляли нашу страну. Мы гордимся ими. Это ресурс спортивный, который дает нам возможность оптимистично смотреть в будущее Денис Кузнецов, президент Союза танцевального спорта России.