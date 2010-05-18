Проведение Чемпионата мира по футболу в России поможет модернизировать уральский футбол

Как пишет АПИ со ссылкой на свердловского министра спорта Леонида Рапопорта, если выбор ФИФА падет на Россию, то в Екатеринбурге будут проходить матчи 1/4 финала, что позволит улучшить спортивную инфраструктуру уральской столицы и вырастить молодые футбольные таланты. Представленная в книге концепция проведения турнира включает 13 городов России, среди которых и Екатеринбург.