Проведение Чемпионата мира по футболу в России поможет модернизировать уральский футбол
18 мая 2010, 15:17СпортArtem
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Накануне Россия представила в ФИФА Заявочную книгу на проведение Чемпионата мира по футболу - 2018/2022.
Как пишет АПИ со ссылкой на свердловского министра спорта Леонида Рапопорта, если выбор ФИФА падет на Россию, то в Екатеринбурге будут проходить матчи 1/4 финала, что позволит улучшить спортивную инфраструктуру уральской столицы и вырастить молодые футбольные таланты. Представленная в книге концепция проведения турнира включает 13 городов России, среди которых и Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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