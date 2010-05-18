Тагильский милиционер бегает быстрее всех силовиков Урала
18 мая 2010, 15:36СпортArtem
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Представитель ЛОВД на станции Нижний Тагил Игорь Комаров занял первое место в личном зачете среди мужчин на соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, представляющих областную организацию «Динамо».
В соревнованиях участвовали 15 спортивных коллективов, среди которых: ГУВД по Свердловской области, Среднеуральское УВД на транспорте, Уральский округ внутренних войск МВД, ГУФСИН по Свердловской области, Управление федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков и МЧС России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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