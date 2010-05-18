Тагильский милиционер бегает быстрее всех силовиков Урала

В соревнованиях участвовали 15 спортивных коллективов, среди которых: ГУВД по Свердловской области, Среднеуральское УВД на транспорте, Уральский округ внутренних войск МВД, ГУФСИН по Свердловской области, Управление федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков и МЧС России.