Нижний Тагил 19 мая примет участие в акции «На работу на велосипеде»
18 мая 2017, 07:15Спорт
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В пятницу, 19 мая, Нижний Тагил поддержит акцию «На работу на велосипеде».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всех тагильчан к участию приглашает управление физической культуры, спорта и молодежной политики города.
Мероприятие проходит во многих городах России, и было организовано при поддержке Министерства транспорта РФ.
Основная цель – показать, что велосипед является доступной и полезной альтернативной автомобилю.
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