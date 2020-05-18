Киберспорт – развлечение или серьезные онлайн соревнования?

За и против – мнения разделились Однако не все воспринимают киберспорт всерьез. Чиновники в российских и мировых спорткомитетах считают, что его не стоит включать в олимпийские дисциплины, а следует сделать отдельную Олимпиаду по компьютерным играм. По их мнению, странно получать медали и становится чемпионом, не вставая со стула.

В Федерации компьютерного спорта России напротив считают, что за киберспортом стоит будущее, ведь это не соревнования человека с компьютером, а интеллектуальное состязание между людьми. В качестве примера такого вида спорта приводятся шахматы, там тоже не нужна физическая нагрузка, при этом они входят в олимпийские дисциплины.

Денежный интерес Киберспортсмены не соревнуются для развлечения, для них это реальный способ заработка. Деньги они получают от спонсоров или рекламодателей. Призовой фонд турниров колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Также для победителя, которым становится игрок или команда, бывает предусмотрен отдельный приз.

Самым крупным призовым фондом в истории киберспорта был на соревнованиях по Dota 2 The International 2019, сумма составила три миллиона долларов.

В каких играх соревнуются киберспортсмены? Топ-5 дисциплин в киберспорте:

Dota 2 – жанр МОВА (многопользовательская онлайновая боевая арена). Здесь команды игроков сражаются на особой арене. Для каждого игрока предусмотрен отдельный персонаж, обладающий отличительными способностями, которые в ходе игры можно улучшать. Цель игры – уничтожить базу противника. League of Legends – еще один представитель жанра МОВА. Является самой популярной дисциплиной, число одновременно находящихся онлайн игроков приближается к 30 миллионам. Counter-Strike: Global Offensive – шутер (« стрелялка») от первого лица. Основная идея игры – противостояние террористов и спецназа. Для победы нужно уничтожить противников или выполнить задание карты. StarCraft II – жанр RTS (стратегия в реальном времени). Смысл игры заключается в строительстве своей базы и уничтожении базы противника с помощью боевых единиц. В сюжете игры есть три расы, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки. Задача игроков выбрать лучшую стратегию для победы. Hearthstone – пошаговая дуэль с помощью собственноручно составленной уникальной колоды карт, которые также можно улучшать или покупать отдельно.

Game-leader – ставки на киберспорт Киберспорт стал популярным и у букмекеров https://www.game-leader.ru/. Количество ставок на него в последнее время стало больше, чем на гольф, регби и теннис.