УЕФА перенес заседание исполнительного комитета на 17 июня

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Европейский футбольный союз объявил, что встреча, которая была запланирована на 27 мая, перенесена.
Как сообщает «Советский спорт», перенос встречи связан с желанием организации урегулировать появившиеся вопросы относительно некоторых арен Евро-2020.
Как отмечает издание, к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны были определиться по поводу завершения сезона-2019/20.
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