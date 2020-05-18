УЕФА перенес заседание исполнительного комитета на 17 июня

Как сообщает «Советский спорт» , перенос встречи связан с желанием организации урегулировать появившиеся вопросы относительно некоторых арен Евро-2020.

Как отмечает издание, к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны были определиться по поводу завершения сезона-2019/20.