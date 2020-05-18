В Бельгии подтвердили решение досрочно завершить футбольный сезон из-за коронавируса

В Бельгии было официально объявлено о досрочном завершении футбольного сезона. Бельгийская профессиональная футбольная лига утвердила итоговую таблицу по итогам 29 туров. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт организации.

Бельгийские власти не дали разрешение проводить футбольные матчи в условиях пандемии COVID-19 даже при пустых трибунах. Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят не раньше 1 сентября.

«Брюгге» признали чемпионом. Команда из Западной Фландрии завоевала титул в 17-й раз в своей истории.