КДК РФС в четверг рассмотрит жалобу «Ротору» по поводу задержки матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщил, что КДК получил официальное письмо от «Ротора» и 20 мая рассмотрит жалобу по поводу задержки начала матча «Уфа» – «Арсенал».
«Мы получили письмо от «Ротора», будем рассматривать в четверг по видеоконференции, начало в 11 утра. На заседание приглашены представители РПЛ, делегат матча и представитель «Ротора», – цитирует Григорьянца «Советский спорт».
В воскресенье, 16 мая, все игры заключительного 30-го тура чемпионата России должны были стартовать в одно время, однако начало встречи в Уфе было задержано на два часа из-за жары.
Уже зная, что «Ротор» в Казани сыграл вничью с «Рубином» (1:1), футболисты «Уфы» обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:1, избежав вылета в ФНЛ.
Волгоградцы заняли 15-е место и должны следующий сезон провести в первом дивизионе.