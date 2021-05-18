КДК РФС в четверг рассмотрит жалобу «Ротору» по поводу задержки матча

КДК РФС в четверг рассмотрит жалобу «Ротору» по поводу задержки матча
КДК РФС в четверг рассмотрит жалобу «Ротору» по поводу задержки матча
Вчера, 21:58СпортФото: pxhere.com
Волгоградский клуб занял 15-е место в чемпионате России и должен следующий сезон провести в ФНЛ.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщил, что КДК получил официальное письмо от «Ротора» и 20 мая рассмотрит жалобу по поводу задержки начала матча «Уфа» – «Арсенал».

«Мы получили письмо от «Ротора», будем рассматривать в четверг по видеоконференции, начало в 11 утра. На заседание приглашены представители РПЛ, делегат матча и представитель «Ротора», – цитирует Григорьянца «Советский спорт».

В воскресенье, 16 мая, все игры заключительного 30-го тура чемпионата России должны были стартовать в одно время, однако начало встречи в Уфе было задержано на два часа из-за жары.

Уже зная, что «Ротор» в Казани сыграл вничью с «Рубином» (1:1), футболисты «Уфы» обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:1, избежав вылета в ФНЛ.

Волгоградцы заняли 15-е место и должны следующий сезон провести в первом дивизионе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы