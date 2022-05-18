Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на Reuters, в комитете пояснили, что члены организации не являются представителями каких-либо стран, а наоборот, будучи выбранными в состав МОК, они направляются послами в разные страны.
Добавим, что 20 мая состоится третий, заключительный день сессии. Предыдущие два прошли в феврале в Пекине во время Олимпийских игр. Нынешнее собрание состоится в Лозанне и пройдет в очно-заочном режиме: часть делегатов будут присутствовать на мероприятии, часть присоединится в онлайн-формате.
Напомним, что с конца февраля согласно рекомендациям МОК Россия оказалась практически изолирована от мирового спорта в связи с отстранением представляющих ее спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также исключения чиновников из состава международных спортивных организаций.
Кроме того, у страны забрали права на проведение крупных турниров, запланированных на ее территории задолго до дестабилизации внешнеполитической обстановки