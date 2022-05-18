Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК.

Добавим, что 20 мая состоится третий, заключительный день сессии. Предыдущие два прошли в феврале в Пекине во время Олимпийских игр. Нынешнее собрание состоится в Лозанне и пройдет в очно-заочном режиме: часть делегатов будут присутствовать на мероприятии, часть присоединится в онлайн-формате.