Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК

Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК
Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК
Вчера, 22:42СпортФото: pixabay.com
Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут присутствовать на сессии МОК.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на Reuters, в комитете пояснили, что члены организации не являются представителями каких-либо стран, а наоборот, будучи выбранными в состав МОК, они направляются послами в разные страны.

Добавим, что 20 мая состоится третий, заключительный день сессии. Предыдущие два прошли в феврале в Пекине во время Олимпийских игр. Нынешнее собрание состоится в Лозанне и пройдет в очно-заочном режиме: часть делегатов будут присутствовать на мероприятии, часть присоединится в онлайн-формате.

Напомним, что с конца февраля согласно рекомендациям МОК Россия оказалась практически изолирована от мирового спорта в связи с отстранением представляющих ее спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также исключения чиновников из состава международных спортивных организаций.

Кроме того, у страны забрали права на проведение крупных турниров, запланированных на ее территории задолго до дестабилизации внешнеполитической обстановки

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