Тагильчанин выиграл поездку на матч «Россия-Греция» в Варшаве и поделился своими впечатлениями (ФОТО)

Организация поездки была проведена на высочайшем уровне, даже с оформлением визы для поездки в Польшу не возникло проблем. Из Кольцово в Москву я вылетел утром 16 июня. Днем был в Москве, где собралась вся команда победителей акции из разных городов от Хабаровска до Ростова. К вечеру мы уже были в Варшаве. Матч начался в 8:45 по местному времени рассказал Михаил.

По его словам и данным комментатора матча на Первом Канале ВиктораГусева, российских болельщиков на матче было огромное количество, около20 тысяч человек. Невероятную поддержку в виде криков, песен искандирований увидели в их лице российские футболисты. Греков былонамного меньше, но их сектор был очень заметен, говорит Михаил. Они былиодеты в голубые цвета национальной сборной и тоже дружно болели. Нокогда начинали скандировать русские трибуны, возгласы греков терялись вобщей массе. Были на стадионе и хозяева чемпионата поляки, командакоторых в этот вечер тоже оказалась аутсайдером.

Фото Михаила Норицына.

Я не являюсь фанатом нашей сборной и вообще заядлым футбольным болельщиком. Но, подвергшись всеобщему задору и побывав на матче такого уровня, испытал невероятные впечатления, которые даже не всегда получается описать словами. Мы все болели за наших, хотя к последним минутам игры эмоции поутихли. Несмотря на проигрыш нашей сборной, все победители Акции остались довольны и даже счастливы, что побывали на матче прокомментировал впечатления от игры Михаил Норицын.