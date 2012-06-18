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Тагильчанин выиграл поездку на матч «Россия-Греция» в Варшаве и поделился своими впечатлениями (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин выиграл поездку на матч «Россия-Греция» в Варшаве и поделился своими впечатлениями (ФОТО)

18 июня 2012, 15:53СпортВалерия Лошкарева
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