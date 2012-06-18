В Нижнем Тагиле прошел традиционный турнир по пляжному волейболу (ФОТО)
В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле на площадке СОК «Локомотив» состоялся традиционный турнир по пляжному волейболу памяти А.В. Гребенщикова, рассказали в отделе по физкультуре, спорту и туризму Администрации города.
16 июня соревновались участники в категории МИКС и женские команды. В категории микс первое место заняла пара Ирина Еремеева - Егор Минаев; второе место – команда Ксения Федорова - Евгений Бутенко; третье место – Валерий Молчанов и Зинаида Фрик. Всего участвовало 12 команд, добавили в отделе.
В женских соревнованиях приняло участие 5 команд. Первое место заняли команда Ирина Еремеева и Зинаида Фрик; второе место – команда Ксения Федорова и Екатерина Брюханова; третье место – Оксана Световцева - Екатерина Клаковская.
Фото предоставлены отделом по физкультуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила.
17 июня за первое место боролись 13 мужских команд. Первое место заняла команда Валерия Молчанова и Егора Минаева; второе место – команда Константин Чистяков - Павел Крючков; третье место – Ксения Федорова и Евгений Бутенко.
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