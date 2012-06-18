В Нижнем Тагиле прошел традиционный турнир по пляжному волейболу (ФОТО)

16 июня соревновались участники в категории МИКС и женские команды. В категории микс первое место заняла пара Ирина Еремеева - Егор Минаев; второе место – команда Ксения Федорова - Евгений Бутенко; третье место – Валерий Молчанов и Зинаида Фрик. Всего участвовало 12 команд, добавили в отделе.