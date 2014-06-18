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Чемпионат мира по футболу: сборная России сыграла вничью с Кореей
Сюжеты:
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Чемпионат мира по футболу: сборная России сыграла вничью с Кореей

18 июня 2014, 09:30Спорт
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