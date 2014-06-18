Чемпионат мира по футболу: сборная России сыграла вничью с Кореей

Сборная Кореи первой вышла вперед – на 68-й минуте игры ошибку совершил голкипер Игорь Акинфеев, не сумевший поймать мяч после дальнего удара. Через шесть минут сборная России отыгралась, когда гол забил вышедший на замену Александр Кержаков.

В двух остальных матчах игрового дня сборная Бельгии одолела Алжир (2:1), команды Бразилии и Мексики поделили очки (0:0). Бельгийцы после одной игры занимают первое место в группе Н с тремя очками, россияне и корейцы делят второе и третье место с одним очком, Алжир очков не набрал и замыкает таблицу группы.

Второй матч на турнире россияне проведут 22 июня со сборной Бельгии, третий – 26 июня. В этот день нашим соперником будут алжирцы.

Кстати, с сборной России на ЧМ-2014 играют два воспитанника свердловского футбола – уроженцы Нижнего Тагила Олег Шатов и Максим Канунников.