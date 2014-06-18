Чемпионат мира по футболу: сборная России сыграла вничью с Кореей
Ранним утром многие тагильчане, надо быть уверенным, расположились у экранов своих телевизоров, чтобы наблюдать за стартовым матчем нашей команды на ЧМ-2014 в Бразилии. Так, сборная России сыграла вничью (1:1) со сборной командой Южной Кореи. Игра состоялась в городе Куяба.
Сборная Кореи первой вышла вперед – на 68-й минуте игры ошибку совершил голкипер Игорь Акинфеев, не сумевший поймать мяч после дальнего удара. Через шесть минут сборная России отыгралась, когда гол забил вышедший на замену Александр Кержаков.
В двух остальных матчах игрового дня сборная Бельгии одолела Алжир (2:1), команды Бразилии и Мексики поделили очки (0:0). Бельгийцы после одной игры занимают первое место в группе Н с тремя очками, россияне и корейцы делят второе и третье место с одним очком, Алжир очков не набрал и замыкает таблицу группы.
Второй матч на турнире россияне проведут 22 июня со сборной Бельгии, третий – 26 июня. В этот день нашим соперником будут алжирцы.
Кстати, с сборной России на ЧМ-2014 играют два воспитанника свердловского футбола – уроженцы Нижнего Тагила Олег Шатов и Максим Канунников.
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