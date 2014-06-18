Летняя распродажа в магазине «Манарага»
18 июня 2014, 09:00СпортПавел Сидоренко
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19 июня с 10:00 до 24:00 пройдет распродажа товаров для спорта и активного отдыха в магазине «Манарага».
Только один день в разгар сезона можно приобрести со скидками от 15 до 50%:
- велосипеды для взрослых и детей, городские, горные, круизеры, bmx, шоссейные и другие;
- одежду, обувь, аксессуары для велосипедистов, велоспорта и велотуризма;
- снаряжение для пешего, водного и горного туризма (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, байдарки, катамараны);
- снаряжение для альпинизма и скалолазания;
- палатки и мебель для кемпинга и пикников;
- треккинговую обувь и треккинговые палки (в т.ч. для скандинавской ходьбы);
- детскую и взрослую одежду для активного отдыха.
Полный перечень брендов, участвующих в «Летней распродаже» и размеры скидок на сайте manaraga.ru.
Магазин «Манарага»:
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53
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