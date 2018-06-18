Египетский болельщик обманут квартиросъёмщицей в Екатеринбурге (ФОТО)
Обманутый арендодателем египетский болельщик Исмаил остался без жилья. Мужчина прилетел в столицу Урала, чтобы поддержать свою национальную сборную, снял квартиру, но в итоге его обманули: арендодатель не брал трубку, а дверь съемной квартиры оказалась закрыта.
Исмаил рассказал, что сначала снимал место в хостеле, но решил оттуда съехать на квартиру. Арендодателю он заплатил 6 тысяч рублей, но человек исчез. Информация об обманутом иностранце появилась с соцсетях: откликнулось несколько человек. Вскоре на помощь к иностранному гостю пришла екатеринбурженка Нина, которая приютила Исмаила к себе совершенно бесплатно. Египтянин удивился, что ему не пришлось платить за жилье. Исмаил покидает Екатеринбург в понедельник, он улетит на матч в Санкт-Петербург. Там сборная Египта будет играть со сборной России.
Екатеринбуржцы уверяют, что это не единичный случай обмана иностранных гостей. Такая же ситуация произошла с уругвайскими болельщиками. В полиции рассказали, что необходимо иметь при себе документы об оплате. Участковый проведёт проверку собственников жилья, передаёт E1.RU.
Фото: E1.RU
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