Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции

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18 июня бывший глава УЕФА Мишель Платини был взят под стражу, по предварительной информации, ему вменяются подозрительные действия при выборе места проведения ЧМ-2022 по футболу, сообщает издание Mediapart.
В декабре 2010 Катар выбран местом проведения чемпионата в 2022 году. Тогда разразился скандал, делегацию Катара обвинили в подкупе голосов. Было проведено расследование, по результатам которого каких-либо махинаций выявлено не было.
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