Матчи в Лиге чемпионов возобновятся с 7 августа

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Исполнительный комитет УЕФА принял решение о возобновлении главного клубного европейского турнира.
Как сообщает «Советский спорт», четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира текущего сезона состоятся августе в формате плей-офф. При этом все стадии этого розыгрыша будут состоять из одного матча.
Ранее стало известно, что финал турнира, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге, перенесен на один год и пройдет в сезоне-2021/2022.
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