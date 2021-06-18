Стали известны детали перехода Лаксальта из «Милана» в «Динамо»

Стали известны детали перехода Лаксальта из «Милана» в «Динамо»
Стали известны детали перехода Лаксальта из «Милана» в «Динамо»
Сегодня, 12:34СпортФото: pxhere.com
В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды в шотландском «Селтике».

Московское «Динамо» заплатит «Милану» за переход Диего Лаксальта 3,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь «СЭ».

По информации источника, сумма выплат будет разбита на три примерно равных транша, которые будут выплачиваться три года. Зарплата 28-летнего левого защитника составит около 1,3 миллиона евро.

Отмечается, что о трансфере футболиста должно быть объявлено официально в ближайшие дни.

Напомним, Лаксальт перешел к «россонери» из «Дженоа» в 2018-м за 19 миллионов евро. Минувшей сезон уругваец провел за шотландский «Селтик» на правах аренды. Он сыграл 23 матча и забил один гол.

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