У хоккейной команды «Спутник» теперь новая эмблема: грозный бобер
18 июля 2012, 11:35Спорт
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Хоккейная команда «Спутник», которая в последнее время радует нас своими успехами, решила кардинально сменить свою эмблему. Если раньше команда обозначала себя хоккейной клюшкой с шайбой на фоне триколора, то теперь «Спутник» представляет самый настоящий бобер.
Смена эмблемы - важный шаг в более чем 60-летней истории нашего клуба. Необходимость обновления эмблемы, считаю, назрела давно. Старому логотипу уже более 10 лет, он потерял свою актуальность и индивидуальность. Бобёр же символизирует трудолюбие, целеустремлённость, работу в команде. Всё это присутствует в игре наших ребят. Сами видите, мы выгрызаем победы у всех, даже лидеров чемпионата председатель правления спортивного клуба «Спутник» Александр Смелик.
Однако это еще не все перемены. Ребята полностью обновили форму: она теперь оранжевого цвета, подобно цвету спонсора команды «УВЗ». Новые майки игрокам выдадут в начале сентября.
Фото предоставлено пресс-службой СК «Спутник.
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