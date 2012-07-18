У хоккейной команды «Спутник» теперь новая эмблема: грозный бобер

Смена эмблемы - важный шаг в более чем 60-летней истории нашего клуба. Необходимость обновления эмблемы, считаю, назрела давно. Старому логотипу уже более 10 лет, он потерял свою актуальность и индивидуальность. Бобёр же символизирует трудолюбие, целеустремлённость, работу в команде. Всё это присутствует в игре наших ребят. Сами видите, мы выгрызаем победы у всех, даже лидеров чемпионата председатель правления спортивного клуба «Спутник» Александр Смелик.