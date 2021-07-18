Чемпионами России по баскетболу стали школьницы из Екатеринбурга

Чемпионами России по баскетболу стали школьницы из Екатеринбурга
Чемпионами России по баскетболу стали школьницы из Екатеринбурга
Сегодня, 17:02СпортФото: 1Mediainvest.ru
Баскетбольная команда школьниц «Сима-ленд КЭС» из Екатеринбурга стала победителем в финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Участники команды второй раз становятся чемпионами России среди школьников. В 2018 году клуб одержал первую победу, рассказал спортивный директор Андрей Лалетин.

В суперфинале, прошедшем в Кирове, команда свердловчанок соревновалась с командой из Красноярска, пишет Ура.ру.

Екатеринбургские школьницы обыграли соперников со счетом 76:60. Звание самого ценного игрока досталось участнице уральской команды Марии Пахаренко.

Лалетин также сказал, что данная победа — это результат правильно выстроенной работы. У участников «БК Сима-ленд» ежедневные тренировки. При этом и команда, и школа контролируют уровень успеваемости участниц.

Напомним, в мае 2021 года тагильские спортсмены из СШ «Старый соболь» заняли 4 место в финале среди Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.

Материалы по теме:
спортсоревнованияпобедителибаскетболЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы