Чемпионами России по баскетболу стали школьницы из Екатеринбурга

Участники команды второй раз становятся чемпионами России среди школьников. В 2018 году клуб одержал первую победу, рассказал спортивный директор Андрей Лалетин.
В суперфинале, прошедшем в Кирове, команда свердловчанок соревновалась с командой из Красноярска, пишет Ура.ру.
Екатеринбургские школьницы обыграли соперников со счетом 76:60. Звание самого ценного игрока досталось участнице уральской команды Марии Пахаренко.
Лалетин также сказал, что данная победа — это результат правильно выстроенной работы. У участников «БК Сима-ленд» ежедневные тренировки. При этом и команда, и школа контролируют уровень успеваемости участниц.
Напомним, в мае 2021 года тагильские спортсмены из СШ «Старый соболь» заняли 4 место в финале среди Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.