Стали известны первые соперники "Спутника" в чемпионате Высшей лиги
18 августа 2010, 16:08СпортОльга
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Стали известны первые соперники "Спутника" в чемпионате Высшей лиги по хоккею с шайбой. Чемпионат стартует 11 сентября в Перми.
Тагильчане начнут свое выступление 13 сентября домашним матчем с нефтекамским "Торосом", причем следующие четыре игры также пройдут в Нижнем Тагиле.
15 сентября приедет ижевская "Ижсталь", 17 сентября - "Молот-Прикамье". 22 сентября состоится встреча с "Южным Уралом" из Орска, а 24 сентября - с челябинским "Мечелом".
В будние дни начало матчей в 18.30, а в выходные в 17 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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