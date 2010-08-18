Стали известны первые соперники "Спутника" в чемпионате Высшей лиги

Тагильчане начнут свое выступление 13 сентября домашним матчем с нефтекамским "Торосом", причем следующие четыре игры также пройдут в Нижнем Тагиле.

15 сентября приедет ижевская "Ижсталь", 17 сентября - "Молот-Прикамье". 22 сентября состоится встреча с "Южным Уралом" из Орска, а 24 сентября - с челябинским "Мечелом".

В будние дни начало матчей в 18.30, а в выходные в 17 часов.