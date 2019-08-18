Нижнетагильские слаломисты завоевали медали в четырёх номинациях на чемпионате России

Тагильчане Дмитрий Храмцов, Юрий Снегирёв и Виталий Максимов в командной гонке каноэ завоевали «серебро», Юрий Снегирёв также награждён серебряной медалью в номинации «каноэ-одиночка» среди мужчин.

Байдарочники Никита Губенко, Владимир Камешков и Дмитрий Лабасов одержали верх в командной гонке, отдельно Никита Губенко взял серебряную медаль в одиночной категории среди мужчин. Все они являются представителями спортивной школы «Уралец».