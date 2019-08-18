Нижнетагильские слаломисты завоевали медали в четырёх номинациях на чемпионате России
Сегодня, 14:22СпортФото: Ольга Гвоздева/ vsenovostint.ru
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Байдарочники и каноисты из Нижнего Тагила вернулись с всероссийских соревнований, которые проходят в городе Окуловка Новгородской области, и привезли оттуда награды в четырёх номинациях по гребному слалому, сообщают «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане Дмитрий Храмцов, Юрий Снегирёв и Виталий Максимов в командной гонке каноэ завоевали «серебро», Юрий Снегирёв также награждён серебряной медалью в номинации «каноэ-одиночка» среди мужчин.
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Байдарочники Никита Губенко, Владимир Камешков и Дмитрий Лабасов одержали верх в командной гонке, отдельно Никита Губенко взял серебряную медаль в одиночной категории среди мужчин. Все они являются представителями спортивной школы «Уралец».
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