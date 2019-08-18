Объявлен состав сборной России на ЧМ по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге

В состав российской сборной вошли те, кого отобрали по итогам спаррингов, прошедших на сборах в Кисловодске. Самым титулованным спортсменом национальной сборной является бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой, который выступит в весовой категории 69 килограмм. Помимо него в состав сборной вошли следующие боксёры в семи весовых категориях: