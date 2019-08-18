Объявлен состав сборной России на ЧМ по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге
Вчера, 23:10СпортФото: E1.RU
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил имена тех, кто поборется в Екатеринбурге за звание чемпиона мира по боксу, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
В состав российской сборной вошли те, кого отобрали по итогам спаррингов, прошедших на сборах в Кисловодске. Самым титулованным спортсменом национальной сборной является бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой, который выступит в весовой категории 69 килограмм. Помимо него в состав сборной вошли следующие боксёры в семи весовых категориях:
- 52 кг — Василий Егоров, двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира;
- 57 кг — Альберт Батыргазиев, чемпион России;
- 63 кг — Илья Попов, победитель Юношеских Олимпийских игр;
- 75 кг — Глеб Бакши, чемпион России, мастер спорта международного класса, победитель 35-го международного турнира Феликса Штамма;
- 81 кг — Георгий Кушиташвили, чемпион России;
- 91 кг — Муслим Гаджимагомедов, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, чемпион Европейских игр в Минске 2019 года;
- +91 кг — Максим Бабанин, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года.
Напомним, что чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в уральской столице с 8 по 21 сентября. Всего за звание чемпиона мира поборются 488 боксеров из 90 стран.
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