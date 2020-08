За три года в России атакующий полузащитник забил 13 голов и сделал 14 результативных передач в 103 матчах.

Клуб РПЛ «Краснодар» заключил новый контракт с бразильским футболистом Вандерсоном. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу краснодарской команды. Соглашение продлили на два сезона. Теперь контракт Вандерсона рассчитан до 30 июня 2024 года. «Краснодар» приобрел бразильца у австрийского «Зальцбурга» летом 2017 года за 8 миллионов евро.

