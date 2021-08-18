Новый рекорд России на перекладине установил тагильский спортсмен

Подготовка заняла две недели, так как была достаточно хорошая база. Фанис делал другие элементы и упражнения на средних пальцах.
Я стремился достичь результата в 50 секунд, а вышло 42. В принципе, я доволен результатом, который получился, рассказал редакции TagilCity.ru Фанис Хайруллин.
Напомним, 14-летний тагильский школьник Владислав Мальцев, которого тренирует Фанис Хайруллин, установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках. Он смог выполнить элемент в течение одной минуты и трех секунд.