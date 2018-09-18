Гимнастки из Нижнего Тагила привезли серебро с турнира в Крыму

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Тагильские гимнастки завоевали награды в соревнованиях в Алуште.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
350 спортсменок в возрасте от 5 до 18 лет из 20 регионов России собрались на первенстве по художественной гимнастике спортивной организации «Крымчанка» и открытом республиканском турнире «Золотая осень» в Алуште.
Гимнастки из Нижнего Тагила Анастасия Крюкова и Милана Бушина завоевали серебро в своих номинациях. Настя выступала в программе КМС среди девочек 2005 года рождения, а Милана - I юношеский разряд среди девочек 2010 года рождения.
Тагильчанки занимаются в СШОР №3 имени А. А. Лопатина под началом Дины Корюковой и Марины Уйминой. Хореограф – Наталья Гридасова.
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