Гимнастки из Нижнего Тагила привезли серебро с турнира в Крыму

350 спортсменок в возрасте от 5 до 18 лет из 20 регионов России собрались на первенстве по художественной гимнастике спортивной организации «Крымчанка» и открытом республиканском турнире «Золотая осень» в Алуште.

Гимнастки из Нижнего Тагила Анастасия Крюкова и Милана Бушина завоевали серебро в своих номинациях. Настя выступала в программе КМС среди девочек 2005 года рождения, а Милана - I юношеский разряд среди девочек 2010 года рождения.