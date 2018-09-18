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#домахорошо
Куйвашев примет участие в подготовке к Совету по развитию спорта в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев примет участие в подготовке к Совету по развитию спорта в России

Сегодня, 14:05Спорт
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