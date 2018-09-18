Куйвашев примет участие в подготовке к Совету по развитию спорта в России

18 сентября губернатор Свердловской области в качестве замруководителя вошел в состав рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.
18 июля Владимир Путин включил Евгения Куйвашева в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
18 сентября по приглашению помощника Владимира Путина Игоря Левитина и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в качестве замруководителя губернатор Свердловской области стал участником рабочей группы по подготовке к данному Совету, который должен состояться в первой декаде 2019 года. Темой Совета станет развитие физкультуры и спорта в Российской федерации на долгосрочный период.
По мнению главы Свердловской области, целью деятельности Совета является создание системных условий, которые позволят выявить новые спортивные таланты, способствовать формированию инфраструктуры здоровья, а также с детства мотивировать россиян к спорту и здоровому образу жизни.