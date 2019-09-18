Тагильчанин взял золото в настольном теннисе на Всероссийском фестивале «Пара-Крым»

Член Дзержинской районной организации всероссийского общества инвалидов Олег Вахонин получил приглашение на «Пара-Крым» в составе команды от Свердловской области. На Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА он поехал уже в третий раз, сначала соревновался в плаваньи, в прошлом году занял 3-е место в настольном теннисе, а уже в 2019 смог покорить вершину пьедестала.

Каждый год руководство ВОИ смотрит на подготовку спортсменов в течение года и после приглашают в команду на фестиваль. Они отслеживают результаты турниров, городских и областных соревнований. «Пара-Крым» — это всероссийский уровень, хоть и прописано, что для спортсменов-любителей, но там зачастую в сборных есть и КМС, и мастера спорта. Есть ограничения — если участвовал в этом году в Чемпионате России, то в фестивале участвовать нельзя. Уровень соревнований хороший, сильные спортсмены, сильные сборные,рассказал TagilCity.ru Олег Вахонин.

Фото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»

За первое место тагильчанин боролся с Зинатуллиным Булатом из республики Татарстан, обыграв его со счетом 3:2. За победу Олег Вахонин награжден медалью и дипломом от Министерства спорта Российской Федерации.

Всего в фестивале в Республике Крым в 2019 году соревновались 474 спортсмена из 67 субъектов федерации. Спортсмены боролись за медали в пяти дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, легкая атлетика, дартс и плавание. Свердловская область в общекомандном зачете заняла 7 место, завоевав в различных дисциплинах 5 медалей (2 бронзы, 1 серебро, 2 золота).