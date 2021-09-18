Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при

Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при
Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при
Сегодня, 13:14СпортФото: 1MI
Фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила сумела получить возможность выступить на двух этапах мирового первенства по фигурному катанию. Оба этапа пройдут в ноябре 2021 года: сначала в итальянском Турине, а затем в российском Сочи.

Майя Хромых показала хорошие результаты по итогам контрольных прокатов по фигурному катанию, и теперь выступит сразу в двух мировых этапах, сообщает «Областная газета».

Впервые, об уроженке Нижнего Тагила Майе Хромых, мировое фигурное катание заговорило после двух ее четверных приземлений в последний день февраля 2021 года. В финале кубка России девушка тогда чисто выполнила тулуп и сальхов. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.

Напомним, 10 сентября 2021 года тагильская спортсменка Ольга Пискунова завоевала бронзовую медаль на общероссийских соревнованиях по боксу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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