Тагильский «Спутник» одержал победу над лидером турнирной таблицы!

Так, тагильские хоккеисты одержали непростую победу над устькаменогорским «Казцинк – Торпедо» в своем третьем «домашнем» матче. Игра закончилась со счетом 2:1 в овертайме.

С первых минут игры было видно, что команды присматриваются друг к другу. Хоккеисты обеих команд осторожничали. Тому свидетельствовал первый период, завершившийся нулевой ничьей. Во втором отрезке на 17-ой минуте Яков Ищенко открыл счет, воспользовавшись удалением Евгения Рымарева. На отчаянные атаки соперника с полной отдачей отвечал голкипер «Спутника» Александр Хомутов, работа тагильского голкипера была на высоте.

В третьем периоде болельщикам пришлось изрядно понервничать: «Казцинк -Торпедо» удалось сравнять счет за 5 минут до конца третьего периода - Евгений Рымарев реабилитировался за удаление. Победу «Спутнику» в коне овертайма принёс Денис Гурьев, который уверенно реализовал штрафной бросок. Два очка в копилке «Спутника» и 21-ая строчка в турнирной таблице.

Следующий матч «Спутник» проведет на выезде. Подопечные Алексея Фетисова отправятся в Липецк, где 21 октября сыграют с местной командой.

Владимир Плющев главный тренер «Казцинк - Торпедо» (о судействе):

Сложно комментировать этот матч. Я видел театр одного актера в Москве с участием Сергея Юнского – великолепное зрелище, к сожалению, не могу сказать, что получил удовольствие от этого театра, поэтому больше особо мне сказать нечего. Все что, мы заработали – мы заработали горбом, кровью и потом. Все, что давали нам (о штрафах) – это все придуманное.

Алексей Фетисов главный тренер «Спутник»:

Нервная игра. Чаша могла перевесить, как в одну, так и в другую сторону. Должны были доигрывать до конца, 1:0, но что случилось, то случилось. Быстрый Денис Гурьев бежал, заработал буллит, сам реализовал - молодец. Команда старалась, команда билась. Потратили много сил, много травмированных. Сейчас немного передохнем и дальше.