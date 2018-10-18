5 стран подали заявки на участие в Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:14Спорт
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18 октября поступила пятая заявка на участие в Кубке мира. В Нижний Тагил уже выразили желание приехать сборные из пяти стран: Японии, Германии, Финляндии, Польши и Болгарии. Прием заявок продолжается.
Сюжеты: Нижний Тагил
Команды подали заявки на участие в пятом-шестом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Событие пройдет 1-2 декабря 2018 года на трамплинном комплексе на горе Долгой.
В прошлом году в международных соревнованиях в Нижнем Тагиле принимали участие команды из 18 стран.
В рамках мероприятия ведется набор волонтеров для помощи в организации и проведении Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Заявки на участие в волонтерской деятельности принимаются до 8 ноября 2018 года.
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