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5 стран подали заявки на участие в Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 стран подали заявки на участие в Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:14Спорт
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