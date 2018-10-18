5 стран подали заявки на участие в Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

Команды подали заявки на участие в пятом-шестом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Событие пройдет 1-2 декабря 2018 года на трамплинном комплексе на горе Долгой.

В прошлом году в международных соревнованиях в Нижнем Тагиле принимали участие команды из 18 стран.