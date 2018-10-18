Олимпийские чемпионы провели для юных тагильчан мастер-классы в Нижнем Тагиле

Прославленные спортсмены Александр Попов и Александр Легков прибыли в Нижний Тагил, чтобы присутствовать на инаугурации Владислава Пинаева на должность главы города и по просьбе мэра олимпийские чемпионы провели для сотен тагильских детей ряд спортивных мероприятий: мастер-классы, автографсессию и фотосессию, сообщила пресс-служба муниципалитета.

В рамках мероприятия спортсмены позанимались с юными пловцами и лыжниками из спортивных школ Нижнего Тагила. Свыше сотни спортсменов приняли непосредственное участие в мастер-классах и еще около пятисот воспитанников наблюдали за ходом мероприятия с трибун и бортов бассейна. Все из присутствующих имели возможность после завершения занятий пообщаться с олимпийскими чемпионами и получить от них автографы с пожеланиями, а так же фото со своими кумирами.

«В Нижнем Тагиле будет выстроена система общения начинающих спортсменов с теми, кто добился великих побед на международной арене. Это должно повлиять на развитие спорта в городе, и наши ребята прославят Нижний Тагил на соревнованиях самого высокого уровня. Невозможно переоценить минуты встречи ребят с великими атлетами, которые являются гордостью всего мирового сообщества. Мы сегодня уже обсудили с олимпийскими чемпионами варианты дальнейшего сотрудничества»подчеркнул Владислав Пинаев.