Подведены итоги очередной 33-ей спартакиады на приз полковника Горошникова

В этот день 38 лет назад Иосиф Матвеевич Горошников погиб при задержании вооруженного преступника. Имя этого мужественного офицера милиции хорошо известно тагильчанам, одна из центральных улиц города названа в его честь. Два месяца сотрудники милиции соревновались в вождение автомобиля, гиревом спорте, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и в служебном биатлоне. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, впервые первое командное место в общем зачёте заняла команда ОМОН. По-прежнему высокую спортивную и профессиональную подготовку показали сотрудники полка патрульно-постовой службы, став лучшими в командном зачёте по вождению автомобиля, стрельбе из пистолета и в служебном биатлоне.