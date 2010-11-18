Подведены итоги очередной 33-ей спартакиады на приз полковника Горошникова
Спартакиада среди нижнетагильских милиционеров выявила самых быстрых, ловких и метких.
В этот день 38 лет назад Иосиф Матвеевич Горошников погиб при задержании вооруженного преступника. Имя этого мужественного офицера милиции хорошо известно тагильчанам, одна из центральных улиц города названа в его честь. Два месяца сотрудники милиции соревновались в вождение автомобиля, гиревом спорте, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и в служебном биатлоне. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, впервые первое командное место в общем зачёте заняла команда ОМОН. По-прежнему высокую спортивную и профессиональную подготовку показали сотрудники полка патрульно-постовой службы, став лучшими в командном зачёте по вождению автомобиля, стрельбе из пистолета и в служебном биатлоне.
Самыми сильными, отстоявшими первенство в командном гиревом спорте, стали сотрудники ОВД по Ленинскому району. Лучшее владение служебным автомобилем показал инспектор ОВО капитан милиции Максим Халитов. Неожиданным стал результат состязаний в личном зачёте по стрельбе из пистолета Макарова, где первое место заняла представительница прекрасного пола - сержант патрульно-постовой службы Наталья Якимова. Лучшим среди начальствующего состава в данной дисциплине стал командир ОМОН подполковник милиции Эдуард Коряков.
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