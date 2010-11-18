Порвал всех! Так Максим Газизов прокомментировал свою победу на турнире по боксу в Македонии

Но за неделю до турнира главный тренер сборной России по боксу Николай Хромов сказал Газизову готовиться к боям в Македонии. До поездки российским спортсменам сказали, что турнир не самый сильный, но когда наша сборная прилетела в столицу Македонии Скопье, выяснилось, что в нем принимают участие боксеры из 13 стран, в том числе из Кубы – мировой школы бокса. Первый бой с итальянцем не заставил Максима выложиться в полную силу. Второй поединок с сербом также был выигран в сухую. В финале Максим вышел на кубинца и, собравшись, выиграл по очкам 5:0. Кубинская школа бокса – одна из сильнейших в мире. Поэтому главным в бое с кубинцем для Максима Газизова был правильный психологический настрой. По итогам всех боев тагильчанина Максима Газизова назвали лучшим бойцом турнира. Эта победа приблизила его к месту в Олимпийской сборной России.