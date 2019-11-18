Тагильчанин стал 15-кратным чемпионом мира по гирьевому спорту

В составе сборной России Бестужев боролся за победу в личном зачёте, а также участвовал в двух эстафетах. Соревнования проходили в Сербии, в них приняли участие около 600 спортсменов из 38 стран мира.

В первый день чемпионата тагильчанин помог российской команде завоевать «золото». На втором месте были американцы, «бронза» досталась сербам.

На второй день Сергей Бестужев соревновался в личном зачёте. Спортсменам необходимо было забросить на грудь две гири весом 24 килограмма каждая, затем вытолкнуть их вверх и держать пару секунд, и снова вниз. Выполняя такие толчки, спортсмен должен простоять 10 минут. Кроме того, в этот же день проходила командная эстафета.