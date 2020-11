«Химки» победили «Зенит» (88:83) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в Санкт-Петербурге

В составе подмосковной команды самым результативным игроком стал разыгрывающий Алексей Швед, набравший 24 очка. Столько же очков у защитника «Зенита» Билли Бэрона, сообщает «Советский спорт». «Химки» одержали вторую победу и занимают 16-е место, у «Зенита» на три игры меньше и десятая позиция.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter