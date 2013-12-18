Тагильчанка Дарья Устинова поставила новый мировой рекорд по плаванию! (ФОТО)
18 декабря 2013, 09:10СпортЕвгения
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Накануне завершился чемпионат Европы по плаванию, где на самом высшем уровне себя проявили спортсменки женской сборной России. В составе сборной была и наша Дарья Устинова, пловчиха СК «Спутник», а также Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Розалия Насретдинова.
Новый мировой рекорд сборная устанавливала общими усилиями, в комбинированной эстафете 4 по 50: на короткой воде в датском Хернинге девушки показали время 1.44,67 секунды и взяли золото. Серебро выиграли пловчихи из Дании. Их результат - 1.44,81. Третьей стала команда Швеции - 1.46,08.
Всего российские спортсмены на завершившемся в Дании первенстве завоевали 22 медали: 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Фото СК «Спутник»
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