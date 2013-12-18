Тагильчанка Дарья Устинова поставила новый мировой рекорд по плаванию! (ФОТО)

Новый мировой рекорд сборная устанавливала общими усилиями, в комбинированной эстафете 4 по 50: на короткой воде в датском Хернинге девушки показали время 1.44,67 секунды и взяли золото. Серебро выиграли пловчихи из Дании. Их результат - 1.44,81. Третьей стала команда Швеции - 1.46,08.