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Тагильчанка Дарья Устинова поставила новый мировой рекорд по плаванию! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Дарья Устинова поставила новый мировой рекорд по плаванию! (ФОТО)

18 декабря 2013, 09:10СпортЕвгения
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