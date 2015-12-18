На горе Долгой пройдут старты Кубка Урала по прыжкам на лыжах с трамплина

Всего стартах примут участие более 80 спортсменов. Это представители Пермского, Магаданского, Сахалинского края, респ.Башкотостан и Татарстан, Кировской и Свердловской областей. Приходите болеть за тагильских воспитанников СДЮСШОР «Аист».