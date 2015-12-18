На горе Долгой пройдут старты Кубка Урала по прыжкам на лыжах с трамплина
18 декабря 2015, 12:35СпортMaurice
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Около 30 местных воспитанников СДЮСШОР «Аист» испытают свои силы на трамплинах k-40 и k-60.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего стартах примут участие более 80 спортсменов. Это представители Пермского, Магаданского, Сахалинского края, респ.Башкотостан и Татарстан, Кировской и Свердловской областей. Приходите болеть за тагильских воспитанников СДЮСШОР «Аист».
Начало прыжков в 10.30.
Афиша мероприятия
© TagilCity.ru по материалам ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист»
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