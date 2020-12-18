Избитый судья требует у Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей

«Нами будет заявлен гражданский иск, – цитирует адвоката потерпевшего Александра Островского «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru – Мы от Романа ничего не просим, а попросим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей, ведь Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ. Ему пришлось лечиться, что привело к повышенным расходам родителей.