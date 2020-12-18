Избитый судья требует у Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей

Избитый судья требует у Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей

Сегодня, 22:17СпортPhoto: pxhere.com
В августе бывший футболист сборной России сорвался во время матча любительского турнира.

Футбольный арбитр Никита Данченков намерен взыскать с бывшего полузащитника «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова 500 тысяч рублей за нанесение телесных повреждений.

«Нами будет заявлен гражданский иск, – цитирует адвоката потерпевшего Александра Островского «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru – Мы от Романа ничего не просим, а попросим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей, ведь Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ. Ему пришлось лечиться, что привело к повышенным расходам родителей.

Еще мы подадим ходатайство о назначении подсудимому судебно-психиатрической экспертизы. Необходимо удостовериться в том, что он отдает отчет своим действиям и не несет опасности окружающим».

10 августа Данченков показал Широкову красную карточку во время матча двух любительских команд. Бывший игрок сборной России свалил арбитра на газон ударом по голове, а потом попытался нанести несколько ударов ногами.

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