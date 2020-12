Летающая лыжница из Нижнего Тагила выступит на этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба администрации города.

В Австрии в Рамзау начался новый зимний сезон у летающих лыжниц. В состав сборной России вошла 20-летняя воспитанница школы олимпийского резерва «Аист» Кристина Прокопьева. Всего в составе команды из России шесть участниц. Прокопьева выступала на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Напомним, на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах, который проходил в Нижнем Тагиле 5-6 декабря, был побит рекорд. Вадим Шишкин из Нижнего Тагила оказался на 46-й строке в турнирной таблице. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле побит рекорд трамплина

