Хоккеисты «Спутника» встретились с «Мечелом»
19 января 2010, 16:12СпортArtem
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О спорте. В первом выездном матче с челябинским "Мечелом" хоккеисты "Спутника" взяли одно очко, уступив со счетом 1:2 в дополнительное время.
Сначала успеха добились хозяева льда: на восьмой минуте молодой нападающий "Мечела" Максим Карпов с передачи Виталия Аникеева отправил шайбу в сетку ворот Дмитрия Хозяшева. Тагильчане отыгрались во втором периоде, удачно использовав численное большинство. Завершением атаки стал точный бросок защитника Антон Алексеев от синей линии. В третьем периоде изменений в счете не произошло, исход встречи решился в овертайме - при игре в формате "4х4". В одной из атак челябинцев наши защитники упустили опытного Марата Аскарова, который и забросил решающую шайбу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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