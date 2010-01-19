Хоккеисты «Спутника» встретились с «Мечелом»

Сначала успеха добились хозяева льда: на восьмой минуте молодой нападающий "Мечела" Максим Карпов с передачи Виталия Аникеева отправил шайбу в сетку ворот Дмитрия Хозяшева. Тагильчане отыгрались во втором периоде, удачно использовав численное большинство. Завершением атаки стал точный бросок защитника Антон Алексеев от синей линии. В третьем периоде изменений в счете не произошло, исход встречи решился в овертайме - при игре в формате "4х4". В одной из атак челябинцев наши защитники упустили опытного Марата Аскарова, который и забросил решающую шайбу.